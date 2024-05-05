خلال ساعات.. الأمن يعتقل 215 متهماً في نصف بغداد

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الأحد، القبض على 215 متهماً، بينهم 154 مخالفاً لشروط وضوابط الإقامة، فيما ضبطت أسلحة وأعتدة ومواد أخرى، في العملية الجارية بمناطق متفرقة من جانب الكرخ.

وأوضحت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حصيلة اليوم الأول للعملية الأمنية التي انطلقت مساء أمس ضمن عدد من مناطق جانب الكرخ، نتج عنها اعتقال متهمين بجرائم (مخدرات، سرقة، حيازة أسلحة غير مرخصة) بالإضافة إلى ضبط أعداد من الأسلحة والأعتدة ومواد أخرى ممنوعة".

وأكدت أن عمليات البحث والتفتيش مستمرة ولمناطق أخرى في جانبي الكرخ والرصافة ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار وبهدف ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة والخارجين على القانون وتنفيذ مذكرات القبض القضائية وحماية السلم المجمتعي وأمن وسلامة المواطنين.