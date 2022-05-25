خلال ساعات.. احتراق صهريجي نفط جنوبي العراق (صور)

شفق نيوز/ أخمدت فرق الدفاع المدني، يوم الأربعاء، حريقين اندلعا في صهريجين للنفط في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرقها تمكنت من إسعاف سائق صهريج محمل بوقود البنزين بسعة (36) ألف لتر تعرض لحادث انقلاب واحتراق على الطريق السريع قرب سيطرة السدرة في محافظة البصرة".

وأضافت ان "فرقها قدمت الإسعافات الأولية إلى السائق المصاب بحروق مع تأمين نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج بالتزامن مع عمليات إخماد النيران المشتعلة والحرص على غسل الطريق السريع من المنتوج النفطي لمنع وقوع المزيد من الحوادث".

ولفتت الى أن "سبب الحادث كان نتيجة انفجار الإطار الأمامي بسبب السرعة الزائدة".

وفي بيان ثانٍ، اوضحت المديرية أن "مفارزها في مركز دفاع مدني المنطقة الحرة أخمدت حادث حريق اندلع بصهريج محمل بمادة الفلانكوت سعة ( ٣٦٠٠٠ ) لتر في ناحية خور الزبير طريق ميناء الخور وسيطرت على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير ومنعت توسعها وانتشارها إلى باقي أنحاء الصهريج الأخرى وبدون اي اضرار بشرية".