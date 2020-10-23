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خلال دقائق.. الدفاع المدني يمنع وقوع "كارثة" وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-23T18:42:38+0000
خلال دقائق.. الدفاع المدني يمنع وقوع "كارثة" وسط بغداد

شفق نيوز/ أفاد الدفاع المدني بأنه أخمد حريقاً يوم الجمعة وسط بغداد ومنع وصول النيران إلى 15 ألف لتر من الوقود كادت أن تتسب بكارثة.

وقال الدفاع المدني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فرقها "تمكنت في غضون دقائق معدودة من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل نادي (جار القمر) الليلي المكون من اربع طوابق في منطقة الكرادة قرب المسرح الوطني".

وأوضح أن "الدفاع المدني أرسل 5 فرق اطفاء وانقاذ طوقت النيران واخلت المواطنين وانهت الحريق وابعدت النيران عن مصرف الشمال المجاور وخزين وقود الكاز الخاص لتشغيل المولدات الكهربائية المقدر بـ 15000الف لتر".

كما أفاد البيان "بانقاذ مبنى النادي المحترق قبل ان تلتهمه النيران بالكامل، وحال دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم خسائرها المادية". 

وعلى اثر ذلك، طلب الدفاع المدني استدعاء خبير الادلة الجنائية للتحقيق بأسباب الحريق بادئ الأمر، وفق البيان.


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