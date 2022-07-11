خلال آخر 12 ساعة.. مصرع وإصابة 15 شخصاً بحوادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الإثنين، بمصرع واصابة اكثر من 15 شخصاً بحوادث سير في مناطق متفرقة خلال الـ12 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "5 مدنيين أصيبوا بجروح جراء تصادم عجلتين على طريق المقدادية – بعقوبة، كما أصيب اثنين آخرين بتصادم عجلتين على أحد الطرق في اطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة". وأشار إلى أن "المصابين تم نقلهم الى مستشفى بعقوبة للعلاج، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي حادث مروع أفاد المصدر نفسه، بأن "ما لا يقل عن 9 مدنيين سقطوا بين ضحية ومصاب بتصادم عدة عجلات في منطقة تقاطع "جرف الملح" شمال شرق بعقوبة".

واكد المصدر ان "الحادث تسبب بتدمير عدد من العجلات جراء التصادم الجماعي وسقوط ضحايا ومصابين لم تحصى اعدادهم بشكل دقيق حتى الآن".

وتشهد ديالى حوادث مرورية مستمرة لأسباب تعود لمنظومة الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية فيما يؤكد مختصون أن ضحايا الحوادث المرورية بدأ يلامس ضحايا الإرهاب والعنف الذي ضرب ديالى خلال الأعوام المنصرمة.