سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال آخر 12 ساعة.. مصرع وإصابة 15 شخصاً بحوادث سير في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-07-11T08:49:21+0000
خلال آخر 12 ساعة.. مصرع وإصابة 15 شخصاً بحوادث سير في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الإثنين، بمصرع واصابة اكثر من 15 شخصاً بحوادث سير في مناطق متفرقة خلال الـ12 ساعة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "5 مدنيين أصيبوا بجروح جراء تصادم عجلتين على طريق المقدادية – بعقوبة، كما أصيب اثنين آخرين بتصادم عجلتين على أحد الطرق في اطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة". وأشار إلى أن "المصابين تم نقلهم الى مستشفى بعقوبة للعلاج، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وفي حادث مروع أفاد المصدر نفسه، بأن "ما لا يقل عن 9 مدنيين سقطوا بين ضحية ومصاب بتصادم عدة عجلات في منطقة تقاطع "جرف الملح" شمال شرق بعقوبة".

واكد المصدر ان "الحادث تسبب بتدمير عدد من العجلات جراء التصادم الجماعي وسقوط ضحايا ومصابين لم تحصى اعدادهم بشكل دقيق حتى الآن".

وتشهد ديالى حوادث مرورية مستمرة لأسباب تعود لمنظومة الطرق او اهمال قواعد السلامة المرورية فيما يؤكد مختصون أن ضحايا الحوادث المرورية بدأ يلامس ضحايا الإرهاب والعنف الذي ضرب ديالى خلال الأعوام المنصرمة.

related

في محافظتين.. مصرع شرطي ومدني بحادثيّ سير منفصلين

Date: 2021-05-29 08:13:09
في محافظتين.. مصرع شرطي ومدني بحادثيّ سير منفصلين

في ديالى.. "طريق الموت" يحصد أرواح ٣ مدنيين

Date: 2021-03-17 19:33:44
في ديالى.. "طريق الموت" يحصد أرواح ٣ مدنيين

لليوم الثاني تواليا.. سقوط قذائف هاون في المقدادية

Date: 2021-10-29 17:04:19
لليوم الثاني تواليا.. سقوط قذائف هاون في المقدادية

سقوط ضحايا من الجيش ومقتل عنصرين من داعش بهجومين في ديالى وكركوك

Date: 2020-04-19 23:57:37
سقوط ضحايا من الجيش ومقتل عنصرين من داعش بهجومين في ديالى وكركوك

ديالى.. إصابات بين افراد قوة أمنية في ثاني انفجار خلال ساعات

Date: 2022-07-04 10:15:16
ديالى.. إصابات بين افراد قوة أمنية في ثاني انفجار خلال ساعات

وفاة ثلاثة اشخاص واصابة رابع بحادثين متشابهين في ديالى والسليمانية

Date: 2020-08-24 09:18:31
وفاة ثلاثة اشخاص واصابة رابع بحادثين متشابهين في ديالى والسليمانية

الجيش والحشد يحبطان هجوماً لداعش في ديالى

Date: 2021-12-16 18:35:44
الجيش والحشد يحبطان هجوماً لداعش في ديالى

مصرع مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2021-07-14 16:49:22
مصرع مدنيين بحادث سير في ديالى