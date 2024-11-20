رغم حظر التعداد .. مقتل شاب بمشاجرة مسلحة شمالي ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، بمقتل شاب خلال إطلاق نار بمشاجرة شمالي المحافظة في حين تشهد مناطق ومدن البلاد حظرا تاما للتجوال مع انطلاق عملية اجراء التعداد العام للسكان.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابا قتل بعدما أصيب برصاصة نتيجة اطلاق نار عشوائي حدث في مشاجرة بقرية (ابو تمر) بقضاء الخالص شمالي".

وأضاف أن "القوات الأمنية اتخذت الاجراءات اللازمة بشأن الحادث فيما تم نقل الجثة الى الطب العدلي".