وزير الداخلية العراقي يعلن ضبط أكثر من 50 كغم من المخدرات خلال ثلاثة أيام

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، ضبط أكثر من 50 كيلوغراماً من المخدرات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقال الشمري في تصريح للصحفيين على هامش زيارته قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين، إن الوزارة تنجز عملا كبيرا في موضوع مكافحة المخدرات، مردفا بالقول، إنه كانت هناك نجاحات حققتها مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في كل أنحاء العراق.

وأضاف أنه فجر هذا اليوم تم ضبط 15 كيلوغراما من مادة الكريستال المخدرة اضافة الى القاء القبض على متهمين كانت بحوزتهم تلك الكميات، مشيرا إلى أنه تم ضبط أكثر من 50 كيلوغراما من المخدرات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.