سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال الأربعينية.. الحشد يعلن اعتقال 16 بعثياً و54 شخصاً تابعاً لحركات منحرفة

Category: أمـن

Date: 2022-09-18T15:25:33+0000
خلال الأربعينية.. الحشد يعلن اعتقال 16 بعثياً و54 شخصاً تابعاً لحركات منحرفة

شفق نيوز / أعلنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، منجزها الخاص بالزيارة الأربعينية، مشيرة إلى اعتقال 54 شخصاً تابعاً للحركات الدينية المنحرفة، وخلية تابعة إلى "حزب البعث" المنحل" تتكون من 16 شخصاً.

وأكدت المعاونية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نصب "378 قطعة فنية أغلبها كاميرات حرارية ثابتة ومتحركة في عموم قواطع العمليات، إضافة إلى تغطية الفرات الأوسط بأجهزة التشويش والرادارات وأجهزة مسح الطيف الترددي، ونشر 8 مسيرات كبيرة و5 متوسطة و53 تكتيكية صغيرة في عموم قواطع العمليات".

ولفتت إلى القيام بــ"273 طلعة جوية باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومتوسطة المدى بمعدل 263.5 ساعة في المدة من 10/صفر، ولغاية 17/صفر، ونشرت 330 مفرزة ميدانية بين الزائرين، وسخرت 210 عجلات في قواطع العمليات".

وأشارت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد، إلى "اعتقال 54 شخصا تابعا للحركات الدينية المنحرفة، واعتقال خلية تابعة إلى حزب البعث تتكون من 16 شخصا".

وختمت المعاونية، بيانها بالقول إنها أصدرت "17 موقفاً يومياً استخبارياً خاصاً بالزيارة الأربعينية، تضمن 436 معلومة استخبارية، وإصدار تقرير موقف استخباري عام عن الزيارة الأربعينية".

related

لواء الكورد الفيليين يؤمن طريق الزائرين الإيرانيين.. صور

Date: 2022-09-03 10:54:14
لواء الكورد الفيليين يؤمن طريق الزائرين الإيرانيين.. صور

"الحشد الشعبي يتسلم القيادي المعتقل قاسم مصلح"

Date: 2021-05-26 19:08:47
"الحشد الشعبي يتسلم القيادي المعتقل قاسم مصلح"

انغمست بين الزائرين.. الحشد يعلن اعتقال خلية من "مثيري الفتن" في البصرة

Date: 2022-09-14 14:57:11
انغمست بين الزائرين.. الحشد يعلن اعتقال خلية من "مثيري الفتن" في البصرة

الحشد الشعبي يفصح عن خطة ثلاثية لتأمين الزيارة الأربعينية

Date: 2021-09-14 16:13:57
الحشد الشعبي يفصح عن خطة ثلاثية لتأمين الزيارة الأربعينية

الحشد الشعبي يعلن احباط مخطط لداعش باستهداف كركوك

Date: 2019-08-11 06:52:38
الحشد الشعبي يعلن احباط مخطط لداعش باستهداف كركوك

تشكيل لجنة مشتركة تضم الحشد للتحقيق في قضية قاسم مصلح

Date: 2021-05-26 14:19:06
تشكيل لجنة مشتركة تضم الحشد للتحقيق في قضية قاسم مصلح

مقتل قائد في الحشد الشعبي خلال هجوم لداعش قرب خانقين

Date: 2020-03-10 11:51:18
مقتل قائد في الحشد الشعبي خلال هجوم لداعش قرب خانقين

اصابة اثنين من افراد الحشد الشعبي بانفجار شمال بابل

Date: 2022-07-20 20:14:51
اصابة اثنين من افراد الحشد الشعبي بانفجار شمال بابل