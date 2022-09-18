خلال الأربعينية.. الحشد يعلن اعتقال 16 بعثياً و54 شخصاً تابعاً لحركات منحرفة

شفق نيوز / أعلنت معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي، يوم الأحد، منجزها الخاص بالزيارة الأربعينية، مشيرة إلى اعتقال 54 شخصاً تابعاً للحركات الدينية المنحرفة، وخلية تابعة إلى "حزب البعث" المنحل" تتكون من 16 شخصاً.

وأكدت المعاونية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، نصب "378 قطعة فنية أغلبها كاميرات حرارية ثابتة ومتحركة في عموم قواطع العمليات، إضافة إلى تغطية الفرات الأوسط بأجهزة التشويش والرادارات وأجهزة مسح الطيف الترددي، ونشر 8 مسيرات كبيرة و5 متوسطة و53 تكتيكية صغيرة في عموم قواطع العمليات".

ولفتت إلى القيام بــ"273 طلعة جوية باستخدام الطائرات المسيرة بعيدة المدى ومتوسطة المدى بمعدل 263.5 ساعة في المدة من 10/صفر، ولغاية 17/صفر، ونشرت 330 مفرزة ميدانية بين الزائرين، وسخرت 210 عجلات في قواطع العمليات".

وأشارت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد، إلى "اعتقال 54 شخصا تابعا للحركات الدينية المنحرفة، واعتقال خلية تابعة إلى حزب البعث تتكون من 16 شخصا".

وختمت المعاونية، بيانها بالقول إنها أصدرت "17 موقفاً يومياً استخبارياً خاصاً بالزيارة الأربعينية، تضمن 436 معلومة استخبارية، وإصدار تقرير موقف استخباري عام عن الزيارة الأربعينية".