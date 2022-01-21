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خلال الساعات المقبلة.. عملية برية وجوية واسعة ثأراً لضحايا هجوم العظيم

Category: أمـن

Date: 2022-01-21T19:13:52+0000
خلال الساعات المقبلة.. عملية برية وجوية واسعة ثأراً لضحايا هجوم العظيم

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الجمعة، بأن الساعات المقبلة ستشهد انطلاق عملية برية وجوية واسعة ثأراً لضحايا هجوم العظيم الذي اودى بحياة 10 جنود وضابط في الجيش العراقي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "بتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء (القائد العام للقوات المسلحة) مصطفى الكاظمي ستنطلق عملية امنية ثارا للشهداء في ديالى خلال الساعات المقبلة".

واوضح أن "العملية ستكون باشراف جهاز مكافحة الارهاب واسناد طيران الجيش وجميع الصنوف العسكرية على الارض".

وكان تنظيم داعش قد شن هجوما عنيفا فجر الجمعة على قوات الجيش العراقي في محافظة ديالى، ما أوقع 11 ضحية من العسكريين العراقيين أحدهم ضابط برتبة ملازم.

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