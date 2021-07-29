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خلال اقل من يومين .. القوات العراقية وبالتعاون مع الآسايش تعتقل 20 إرهابيا

Category: أمـن

Date: 2021-07-29T07:50:21+0000
خلال اقل من يومين .. القوات العراقية وبالتعاون مع الآسايش تعتقل 20 إرهابيا

شفق نيوز/ أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يوم الخميس إلقاء القبض على 20 إرهابياً في مناطق متفرقة من البلاد خلال أقل من 48 ساعة.

وأشار المتحدث في بيان اليوم، إلى القبض على (١٤) إرهابيا خلال الأربعة والعشرين الساعة الماضية، مضيفا أن جهاز مكافحة الإرهاب "تمكن من تنفيذ صولة جديدة أسفرت عن إلقاء القبض على (٦) عناصر ينتمون لتنظيم داعش وإحباط مُحاولة أُخرى لتفجير أبراج الطاقة الكهربائية.

وأردف أن عناصر الجهاز انطلقوا نحو مُحافظات ( ديالى - كركوك - صلاح الدين ) حيث تم القاء القبض على (٣) إرهابيين من المطلوبين لجهاز مُكافحة الإرهاب.

كما أحبط اللواء ٢٢ في الفرقة السادسة التابعة للجيش العراقي الباسل مُحاولة لتفجير أبراج الطاقة في شمالي العاصمة بغداد - قضاء التاجي بعد معلومات استخبارية من جهاز مُكافحة الإرهاب، وفقا للبيان.

وتابع عبدالله بالقول إن الجهاز يواصل التعاون المُميز مع جهاز آسايش إقليم كوردستان - مُحافظة السُليمانية بعد القبض على بـ(٣) عناصر من داعش.

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