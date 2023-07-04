خلاف مع أهل زوجته يتسبب بمقتل موظف بوزارة الكهرباء جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بان موظفا حكوميا قتل بهجوم مسلح في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم على موظف بوزارة الكهرباء يعمل بفرع شمال الناصرية في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار واردوه قتيلا على الفور".

وبين المصدر، ان " الحادث وقع بسبب خلاف بين المجنى عليه واهل زوجته (الجناة)"، مؤكدا ان "السلطات الامنية لا تزال تبحث عن الجناة الذين لاذو بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية ".