خلاف مع سائق سيارة أجرة يطيح بتاجر أسلحة جنوب شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم السبت، بإلقاء القبض على شخص يتاجر بالأسلحة بعد إطلاقه النار على سائق سيارة أجرة كان يقله، جنوب شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "تاجر الأسلحة أستأجر سيارة لنقله وأثناء ذلك حصل بينه وبين سائق السيارة خلاف فما كان من التاجر إلا أن سحب مسدساً كان يحمله وأطلق النار على السائق في ساقه".

وبين أن "الحادث حصل في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، وتمكنت قوة أمنية من الوصول إليهما والسيطرة على الموقف واعتقال تاجر الأسلحة وضبطت بحوزته أربعة مسدسات، فيما نقلت الجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج".