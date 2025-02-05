"خلاف مائي" يتسبب بمقتل وإصابة 3 أشخاص ويغلق قرية حدودية مع إيران

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة ميسان، يوم الأربعاء، عن مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص وإغلاق قرية حدودية مع إيران بسبب خلاف على مياه السقي، جنوب شرقي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خلافاً بين جيران على مياه السقي ضمن قرية الأبيض المحاذية لهور الحويزة (30 كيلو متر جنوب شرقي ناحية العزير) في ميسان قرب الحدود العراقية الإيرانية، تطور إلى نزاع مسلح أدى إلى مقتل اثنين من طرفي المشاجرة وإصابة ثالث".

وأكدت القيادة أنها "تمكنت من فض المشاجرة والحيلولة دون تطورها إلى نزاع عشائري، حيث تم تشكيل قوة أمنية مشتركة بأمرة قائد عمليات ميسان، اللواء الركن عبد الحسين خفيف لازم، وقائد شرطة ميسان، اللواء الحقوقي لفتة فاخر المحمداوي، ومدير قسم أمن الأفراد، العميد محمد هادي العيبي".

وأوضحت، أن "القوة بعد وصلوها إلى مكان الحادث ضربت طوقاً أمنياً على القرية المذكورة آنفاً وتم عمل إجراءات استباقية حالت دون تطور المشاجرة إلى نزاع عشائري، كما تمت ملاحقة بعض المسلحين رغم وعورة الطريق والتضاريس الصعبة للمنطقة وليس للقرية سوى مدخل واحد سالك للعجلات كونها من القرى النائية".

وأشارت إلى أن "القوة ما تزال تقوم بعمليات الانتشار والملاحقة فضلاً عن غلق القرية بالكامل".