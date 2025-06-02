خلاف غامض يتحول إلى دماء في جسر ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل شخص وإصابة آخر بمشاجرة تطورت لاستخدام السلاح جنوب شرق العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً قتل بينما أصيب آخر نتيجة مشاجرة بين عدد من الأشخاص، لم تُعرف أسبابها، تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف (مسدس) ضمن منطقة حي التأميم التابعة لجسر ديالى القديم جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأضاف، أن قوة امنية وصلت الى منطقة الحادث، وأخلت جثة القتيل، ونقلت المصاب الى مستشفى قريب، مشيرا الى فتح تحقيق بالحادث.