خلاف على "واير سحب" يخلّف قتيلين في الغزالية

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل شخصين إثر مشاجرة مسلحة اندلعت في منطقة الغزالية غربي بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين 5 أشخاص وصاحب مولدة أهلية بسبب خلاف على (واير سحب)، قبل أن تتطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة (المسدسات)".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن مقتل صاحب المولدة وأحد الأشخاص من الطرف الآخر".

وأشار المصدر، إلى أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، وفرضت طوقاً أمنياً، فيما تحفظت على بقية المتشاجرين، ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاتخاذ الإجراءات الأصولية".