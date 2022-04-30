خلاف على لعبة كرة قدم يفجر نزاعاً عشائرياً ضحيته مدرس جنوبي العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم السبت، باندلاع نزاع عشائري جنوبي مدينة الناصرية، إثر خلاف سابق على لعبة كرة قدم (خماسي)، واعتقال 6 أشخاص من المتنازعين حتى اللحظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "النزاع العشائري إندلع بقضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية، بين افراد من عشيرة الحسائية واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ما أدى إلى مقتل مدرس (لغة انگليزية) وأحد وجهاء القضاء، لا علاقة له بالنزاع".

وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية طوقت موقع النزاع المسلح، وسهلت نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية لها".

في المقابل، أصدرت قيادة شرطة ذي قار، توضحياً حول النزاع العشائري في منطقة الحسائية التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، حدثت مشاجرة بين أشخاص لبيتين متجاورين، تسبب على إثرها مقتل شخص من أحد أطراف المشاجرة".

وأكدت أن "شرطة سوق الشيوخ وفوج الطوارئ السادس وفوج المغاوير الأول، ألقت القبض على (6) أشخاص من طرفي المشاجرة، ومازالت القوة الأمنية في المنطقة لأجل تأمينها وإلقاء القبض على البقية".