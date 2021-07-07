خلاف على قطعة أرض يفجّر نزاعاً عنيفاً بين "أولاد العم" في ذي قار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بوقوع نزاع عشائري "عنيف" جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بين أفراد من عشيرة آل جويبر.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً وقع بناحية الطار التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، بين أفراد من عشيرة آل جويبر"، لافتا إلى أن "النزاع استخدمت فيه اسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأضاف المصدر، أن "سبب النزاع هو خلاف على قطعة أرض سكنية بين أبناء العم، وخلّف ثلاثة جرحى أحدهم بحالة خطرة".

وتابع المصدر، أن "وجهاء الناحية تدخلوا وأوقفوا النزاع، وقامت القوات الأمنية بإرسال الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج".