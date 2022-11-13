سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلاف على (رَحْلَة مدرسية) يفجر نزاعاً دامياً في العراق

Category: أمـن

Date: 2022-11-13T20:52:34+0000
خلاف على (رَحْلَة مدرسية) يفجر نزاعاً دامياً في العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الأحد، بإصابة 14 شخصاً في هجوم على مدرسة بناحية المناذرة جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافا على (رَحْلَة مدرسية) بين طالبين أدى بذوي احد الطلبة للهجوم على متوسطة ابو الأسود الدؤلي بناحية المناذرة جنوبي المحافظة باستخدام العصي والحجارة والاسلحة النارية".

وبين المصدر، ان "الهجوم على المدرسة أدى لاصابة 12 طالباً بالإضافة إلى الحارس وموظف الخدمات".

وأشار إلى ان "القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصابين للمشفى، واعتقال الجناة المهاجمين".

related

السجن أكثر من نصف قرن لقاتل أُسرته بالنجف وامرأة تنتحر حرقا بمقبرة وادي السلام

Date: 2022-04-27 09:14:16
السجن أكثر من نصف قرن لقاتل أُسرته بالنجف وامرأة تنتحر حرقا بمقبرة وادي السلام

قاتل اهله في النجف في قبضة الشرطة ويكشف عن سبب الجريمة

Date: 2022-01-11 07:16:22
قاتل اهله في النجف في قبضة الشرطة ويكشف عن سبب الجريمة

هجوم مسلح يستهدف موكب مسؤول محلي في النجف

Date: 2022-03-10 17:11:14
هجوم مسلح يستهدف موكب مسؤول محلي في النجف

مجهولون يهاجمون متظاهرين ويوقعون جريحاً في النجف

Date: 2021-07-31 17:31:18
مجهولون يهاجمون متظاهرين ويوقعون جريحاً في النجف

الإعدام بحق أحد افراد حماية مرقد الحكيم بالنجف لتصديه بالرصاص لمتظاهري تشرين

Date: 2022-09-11 10:37:02
الإعدام بحق أحد افراد حماية مرقد الحكيم بالنجف لتصديه بالرصاص لمتظاهري تشرين

إصابة ضابط باشتباك "عنيف" مع تاجر مخدرات كبير يهرب للمرة الثانية من السجن بالنجف

Date: 2021-07-11 05:51:06
إصابة ضابط باشتباك "عنيف" مع تاجر مخدرات كبير يهرب للمرة الثانية من السجن بالنجف

جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

Date: 2019-11-30 17:30:31
جرحى باشتباكات في النجف وقوة عشائرية تقبض على 5 بحوزتهم قنابل بذي قار

النجف والديوانية .. مقتل رجل على يد زوجته طعنا بسكين وشاب ينهي حياة والده

Date: 2022-10-28 10:19:18
النجف والديوانية .. مقتل رجل على يد زوجته طعنا بسكين وشاب ينهي حياة والده