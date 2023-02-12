خلاف على أرض زراعية جنوبي العراق يتحول لنزاع بالصواريخ والقنابل

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بتسجيل عدة حوادث امنية في المحافظة بينها احتراق محال تجارية وانتحار شاب ثلاثيني.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " مسلحين نفذوا هجوما مسلحاً على احد المنازل بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية، بواسطة الرصاص الحي، والقنابل محلية الصنع، وصاروخ قاذفة"، مشيراً إلى ان "اضراراً مادية جسيمة حصلت في المنزل دون البشرية".

وبين المصدر، ان "سبب الهجوم يعود لخلاف على ارض زراعية بين الجناة وصاحب المنزل المستهدف ".

وفي سوق الشيوخ ايضا،"سجلت فرق الدفاع المدني حادث حريق بسبب تسرب غازي في فرن صمون ومحلين تجاريين إثنين، حيث تم إخماد الحريق بخسائر مادية كبيرة".

وتابع المصدر، ان "شابا في العشرينيات من عمره توفي بصعقة كهربائية اثناء العمل بأحد الدور السكنية غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة، فيما اقدم شاب اخر في الثلاثينبات من عمره على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله وسط الناصرية، دون معرفة الأسباب ".