خلاف على حمام يشعل نزاعاً عشائرياً "عنيفاً" وانتحار موظف ومقتل آخر جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، باندلاع نزاع مسلح وصفه بـ"العنيف" وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب خلاف على حمام الزينة ما يُسمى بالمصطلح المحلي الدارج بـ"الطيور".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجاراً مسلحاً حصل بمنطقة حي الفداء في شارع (ابو لبنان) وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، أُستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والقنابل اليدوية"، لافتا إلى ان "الشجار اندلع بسبب خلاف بين طرفين على حمام الزينة".

وبين المصدر، ان "النزاع تسبب بإصابة رجل في العقد السادس من عمره بكلتي قدميه، فضلا عن اصابة منزل احد طرفي الشجار بأضرار مادية جسيمة"، مؤكدا ان" قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت باعتقال أطراف النزاع ".

على الجانب الآخر، أقدم شاب في العشرينات من عمره يعمل موظفاً بوزارة النفط / شركة نفط ذي قار على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح نوع "كلاشنكوف" داخل منزله بمنطقة الفحيلي بقضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار.

إلى ذلك فتح مسلحون مجهولون نيران اسلحتهم اتجاه مدني بالقرب من دائرة البطاقة الوطنية في المجر بميسان مما أسفر عن مقتله في الحال.

حسب المعلومات الواردة، فإن الحادث يعود لخلافات عشائرية، وفقا لمصدر في الشرطة المحلية.