سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلاف عشائري ينهي حياة شاب وآخر يحرق منزل عائلته بالكامل جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-12-25T11:07:32+0000
خلاف عشائري ينهي حياة شاب وآخر يحرق منزل عائلته بالكامل جنوبي العراق

شفق نيبوز/ أفادت مصادر أمنية  جنوبي العراقي، يوم السبت، بأن خلاف عشائري أنهى حياة شاب، في وقت أقدم شاب آخر على حرق منزل عائلته بالكامل في حادثين منفصلين.

وأفاد مصدر محلي بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل شاب عشريني بسبب خلافات عشائرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينيات من عمره من عشيرة الصريفيين قضى، اليوم، رمياً بالرصاص من سلاح مسدس على يد شاب من أفراد عشيرة الدبيسات".

وعزا المصدر، أسباب قضية القتل "لوجود خلافات عشائرية سابقة بين الطرفين"، لافتاً إلى أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما نقلت الاجهزة الامنية جثة الضحية لدائرة الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية".

 وفي محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أفاد مصدر أمني، بأن شاباً أقدم على حرق منزل عائلته بالكامل في قضاء الناصرية مركز المحافظة، بسبب خلاف عائلي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن والدة الشاب اقدمت على رفع دعوى قضائية ضد ابنها وأصدقائه الأربعة الذين لاذوا بالفرار، موضحاً أن  القوات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، واصدرت مذكرة قبض بحق الشاب وأصدقائه.

 

related

نزاعان عشائريان باسلحة خفيفة ومتوسطة جنوبي العراق

Date: 2021-10-23 09:03:27
نزاعان عشائريان باسلحة خفيفة ومتوسطة جنوبي العراق

قتيل وجريحان بسبب شجار مسلح على النفايات جنوبي العراق

Date: 2021-05-14 05:44:23
قتيل وجريحان بسبب شجار مسلح على النفايات جنوبي العراق

في ذي قار.. مقتل شاب بصري وإصابة آخرين بسبب خلاف قديم

Date: 2021-04-02 08:12:56
في ذي قار.. مقتل شاب بصري وإصابة آخرين بسبب خلاف قديم

إنقاذ شابين من محاولة اغتصاب وجرح أحد المغتصبين بطلق ناري جنوبي العراق

Date: 2021-07-28 11:34:51
إنقاذ شابين من محاولة اغتصاب وجرح أحد المغتصبين بطلق ناري جنوبي العراق

انفجار في ذي قار

Date: 2021-07-19 07:09:19
انفجار في ذي قار

اعتقالات للمتظاهرين في البصرة واستخدام المسيل للدموع بذي قار

Date: 2019-11-10 09:05:49
اعتقالات للمتظاهرين في البصرة واستخدام المسيل للدموع بذي قار

في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

Date: 2021-05-20 20:17:28
في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

بالعراق .. قتل ارهابيين واعتقال متورط بمجزرة واحباط تهريب مخدرات عبر محامٍ

Date: 2020-07-15 14:02:30
بالعراق .. قتل ارهابيين واعتقال متورط بمجزرة واحباط تهريب مخدرات عبر محامٍ