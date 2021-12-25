خلاف عشائري ينهي حياة شاب وآخر يحرق منزل عائلته بالكامل جنوبي العراق

شفق نيبوز/ أفادت مصادر أمنية جنوبي العراقي، يوم السبت، بأن خلاف عشائري أنهى حياة شاب، في وقت أقدم شاب آخر على حرق منزل عائلته بالكامل في حادثين منفصلين.

وأفاد مصدر محلي بمحافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل شاب عشريني بسبب خلافات عشائرية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً في العشرينيات من عمره من عشيرة الصريفيين قضى، اليوم، رمياً بالرصاص من سلاح مسدس على يد شاب من أفراد عشيرة الدبيسات".

وعزا المصدر، أسباب قضية القتل "لوجود خلافات عشائرية سابقة بين الطرفين"، لافتاً إلى أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما نقلت الاجهزة الامنية جثة الضحية لدائرة الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية".

وفي محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أفاد مصدر أمني، بأن شاباً أقدم على حرق منزل عائلته بالكامل في قضاء الناصرية مركز المحافظة، بسبب خلاف عائلي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن والدة الشاب اقدمت على رفع دعوى قضائية ضد ابنها وأصدقائه الأربعة الذين لاذوا بالفرار، موضحاً أن القوات الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، واصدرت مذكرة قبض بحق الشاب وأصدقائه.