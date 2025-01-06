خلاف عشائري يطال منزل برلماني في البصرة

شفق نيوز/ أوضح مصدر مسؤول في قيادة شرطة محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الاثنين، حقيقة استهداف منزل ومكتب النائب مصطفى سند في المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث لم يكن يقصد به منزل النائب سند، وإنما هناك خلاف عشائري سابق بين أطراف من عشيرة آل عيسى، مبينا أن أحد الأطراف قام بمهاجمة الطرف الثاني الذي يقع بجوار منزل ومكتب النائب سند.

وبين المصدر، أن منزل ومكتب النائب سند تعرض إلى بعض الإطلاقات النارية نتيجة قربه من الهجوم، لكنه لم يكن المستهدف الحقيقي من الهجوم.

وأشار المصدر، إلى أن القوات الأمنية تمتلك معلومات كافية ووافية عن القائمين بالهجوم على الطرف العشائري، وهي بصدد استكمال الإجراءات القضائية.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وسائل إعلام، بأن مسلحين استهدفوا منزل النائب سند في البصرة.