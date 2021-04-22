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خلاف عشائري بالعبوات الناسفة جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-04-22T07:28:32+0000
خلاف عشائري بالعبوات الناسفة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، يوم الخميس، بوقوع تفجير واطلاق نار وسط القضاء.

وذكر المصدر لشفق نيوز، أن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة أحد المنازل بمنطقة حي الكرامة وسط القضاء، مما تسبب بأضرار مادية جسيمة في واجهة المنزل"، لافتا إلى أن "هذا الانفجار اعقبه إطلاق نار كثيف في الشوارع المحيطة بمنزل المواطن المستهدف".

وبين المصدر، أن "سبب التفجير يعود لخلافات عشائرية بين الطرفين (منفذي الهجوم والمستهدف)".

وأوضح المصدر، أن" الانباء التي تحدثت عن استهداف منزل الناشط المدني (حسين الزعيم)، غير صحيحة وإنما كان الانفجار  على مقربة من منزله، كون المنزل الذي تم تفجيره هو أحد جيرانه".

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