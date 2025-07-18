خلاف عائلي يودي بحياة امرأة على يد زوجها في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمقتل امرأة على يد زوجها بسبب خلافات عائلية جنوب شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافات عائلية بين رجل وزوجته لم تعرف أسبابها داخل منزلهم في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد، تطورت إلى استخدام الزوج سلاح نوع مسدس وأقدم على قتل زوجته ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالجريمة في محاولة للوصول إلى الجاني".