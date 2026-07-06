خلاف عائلي ينتهي بمقتل شاب على يد والده في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن خلافاً عائلياً على إرث أرض زراعية في جانب الكرخ من بغداد تطور إلى جريمة قتل، بعد أن أقدم أب على إطلاق النار على نجله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة اندلعت بين أب وابنه بسبب خلاف على إرث أرض زراعية ضمن منطقة المعامير في جانب الكرخ من العاصمة بغداد".

وأضاف أن "الخلاف تطور إلى استخدام الأب بندقية صيد، حيث أطلق النار باتجاه نجله، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية ألقت القبض على الأب، وفتحت تحقيقاً بالحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".