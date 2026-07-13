في 3 محافظات.. مقتل ثلاثة أشخاص وإنقاذ شابة من الانتحار

شفق نيوز- بابل

أفاد المتحدث باسم قيادة شرطة بابل، العميد عمار الشمري، مساء اليوم الاثنين، بأن شخصاً أقدم على قتل خاله بسبب خلافي عائلي، فيما لقي شخصان حفتهما بهجوم مسلح في ميسان، كما أقدمت شابة على محاولة الانتحار في ذي قار.

وقال الشمري لوكالة شفق نيوز، إن خلافاً عائلياً بين رجل وابن اخته في قرية "البوعلوان" بقضاء المحاويل شمالي بابل، تطور إلى قيام ابن الأخت بطعن خاله بسكين وأودى بحياته.

وأشار إلى أن قوة أمنية توجهت إلى مكان الجريمة وباشرت بالتحقيقات، مضيفاً أنه تم نقل جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي.

وفي محافظة ميسان أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية في منطقة صدور المجر جنوبي ميسان، فتحوا نيران أسلحتهما على عجلة تقل شخصين اثنين وأدى الهجوم إلى مقتلهما واندلاع النار بالعجلة".

وبين أن "منفذي الهجوم لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".

وإلى ذب قار حيث قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن شابة تبلغ من العمر 18 عاماً أقدمت على الانتحار باستخدام مادة "سم الفئران" وسط قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، نتيجة خلافات عائلية مع والدتها.

وأكد أن ذوي الشابة قاموا بنقلها إلى المستشفى وهي بحالة خطرة.