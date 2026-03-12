خلاف داخل قيادة الحشد بعد توجيه بإخلاء أحد مقاره كإجراء احترازي

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بحدوث خلاف داخل قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار، عقب صدور توجيه بإخلاء مقر القيادة في منطقة الحبانية، الذي يضم نحو 250 منتسباً.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قائد عمليات حشد الأنبار أمر بإخلاء مقر قيادة العمليات في الحبانية، الذي يضم قرابة 250 منتسباً، كإجراء احترازي".

وأضاف أن "مدير الأمن في القيادة، الموجود خارج المقر، أرسل عبر تطبيق واتساب توجيهاً برفض تنفيذ أمر الإخلاء في الوقت الحالي".

وأشار المصدر، إلى أن "المنتسبين داخل المقر يعيشون حالة من التردد والقلق، إذ يخشى الجنود مخالفة الأوامر الصادرة عن قائد العمليات، وفي الوقت نفسه يتلقون تعليمات من مدير الأمن بعدم تنفيذ الإخلاء".

ولفت إلى أن "الخلاف ما زال قائماً داخل القيادة بشأن تنفيذ التوجيه، وسط حالة من الإرباك بين المنتسبين داخل المقر".

وكانت هيئة الحشد الشعبي، قد أعلنت بوقت سابق من اليوم، أن مقراتها في عدة محافظات عراقية تعرضت لـ32 ضربة جوية منذ بداية الشهر الحالي، ما أسفر عن مقتل 27 من عناصرها وإصابة 50 آخرين.

وتعرض معسكر صقر في بغداد، مساء اليوم، إلى قصف جوي مرتين، عبر صواريخ أطلقت من طائرات، وتركز القصف على محيطه، حيث تتركز مقار بعض الفصائل المسلحة، ما أدى إلى سقوط اربعة قتلى وجرحى من عناصر الحشد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعربت في وقت سابق يوم الخميس، عن قلقها واستنكارها للاعتداءات التي طالت عناصر من الحشد الشعبي أثناء أدائهم واجباتهم ضمن قواطع المسؤولية إلى جانب القوات الأمنية، محمّلة الجهات المعتدية مسؤولية تداعيات تلك الهجمات.