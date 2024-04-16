خلاف حول المخدرات ينهي حياة شاب على يد صديقيه في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، يوم الثلاثاء، عن كشف جريمة وضبط سلاح الجريمة خلال ساعات قليلة، بعد قيام اثنين من الجناة بقتل صديق لهما في ظروف غامضة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب القدس لمكافحة الإجرام، تمكنت من كشف جريمة قتل غامضة لحدث قضى بإطلاقات نارية في منطقة الرأس من قبل أشخاص مجهولين والعثور على جثة المجني عليه مرمية في ساحة متروكة بمنطقة الغريري شرقي العاصمة بغداد".

وأضافت أنه "على الفور ولأهمية الموضوع باشرت مفارز مكافحة الإجرام بتشكيل فريق عمل للتحري وجمع المعلومات أثمرت بالتوصل إلى أحد الجناة وهما اثنان وبدلالته تم القبض على المتهم الآخر، حيث كانا يستقلان دراجة نارية وتم ضبط بحوزتهما الدراجة المستخدمة في الحادث وسلاح الجريمة نوع مسدس".

ولفتت إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهمين بالاعتراف حول قيامهما بإطلاق النار على المجني عليه بسبب خلاف بينهم، كونهم يتعاطون المواد المخدرة، وصدقت أقوالهما قضائياً أمام قاضي التحقيق وقرر توقيفهما أصولياً استناداً لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".