خلاف بين بائعي أسماك يودي لمقتل شخص جنوبي الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، بمقتل شخص جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "خلافا بين بائعي اسماك بسبب ديون مالية في منطقة تل اللحم جنوبي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، تطور لاستخدام أحد الأطراف السلاح الناري فقتل الطرف الثاني على الفور وهو في الخمسينات من عمره".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".