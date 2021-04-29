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خلاف بين الجيش والحشد الشعبي يفشل كميناً للإيقاع بمفجر انتحاري في الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-04-29T06:16:50+0000
خلاف بين الجيش والحشد الشعبي يفشل كميناً للإيقاع بمفجر انتحاري في الانبار

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مسؤول في قيادة شرطة محافظة الانبار، يوم الخميس، عن تمكن استخبارات ومكافحة ارهاب قضاء القائم غربي الانبار، من تفكيك حزام وعبوة ناسفة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن خلافاً بين قادة في الجيش العراقي والحشد الشعبي أفشل كميناً أمنياً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن معلومات استخبارية وردت إلى قسم استخبارات مكافحة الإرهاب في القائم، تفيد بوجود عبوة وحزام ناسف يحملها أحد الإرهابيين الناقلين على دراجة نارية".

وتابع المصدر، بأن "تمت متابعة الموضوع، وعن طريق البحث بكاميرات المراقبة، تم التأكد من وضع الحزام والعبوة بالقرب من مستشفى القائم العام، على أن يتسلمه إرهابي آخر، وتم التوجه للموقع عند فجر اليوم الخميس".

وأردف المصدر بالقول، "تم نصب كمين بهدف إلقاء القبض على الإرهابي (الانتحاري) الذي يأتي لأخذ الحزام الناسف والعبوة، إلا أن بسبب خلاف بين قادة في الجيش والحشد الشعبي، حول لمن تنسب العملية، تم الغاء الكمين".

وبين المصدر، "إثر خلاف الجيش والحشد الشعبي، وبعد إلغاء الكمين، قام مدير قسم مكافحة الإرهاب في القائم، بأخذ العبوة والحزام وتفكيكهما".

وأشار المصدر، إلى ان "الكثير من عمليات نصب الكمائن يتم إلغاؤها لذات السبب".

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