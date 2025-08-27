خلافات عائلية تنتهي بمقتل امرأة على يد زوجها في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساءء اليوم الأربعاء، بأن رجلاً أقدم على قتله وزجته بسبب مشاكل عائلية ولاذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "خلافات عائلية حصلت بين الرجل وزوجته فما كان منه إلا أن أطلق النار عليها من مسدسه وأرداها في الحال، داخل منزلهم ضمن في منطقة السبع أبكار ببغداد".

وأضاف أن "الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة والأجهزة الأمنية باشرت بالبحث عنه، بعدما تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي".