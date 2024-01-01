أخفى "الكوكايين" وسط أحشائه.. اعتقال تاجر مخدرات فنزويلي في مطار البصرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على مسافر فنزويلي الجنسية في مطار البصرة الدولي أخفى "الكوكايين" بطريقة احترافية وسط أحشائه، مشيرة الى جهد استخباري مع "دولة شقيقة".

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بعد معلومات دقيقة جرى تبادلها مع إحدى الدول العربية الشقيقة، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية في مطار البصرة الدولي من إلقاء القبض على مسافر يحمل الجنسية الفنزويلية".

واضافت "تبين أن هذا المسافر الأجنبي قام بوضع مادة الكوكائين المخدرة داخل أكياس وادخلها في احشائه بطريقة احترافية، ثم يقوم باستخراجها بعد أن يصل إلى المكان الذي يريد الوصول إليه وأثناء نزوله في مطار البصرة الدولي تم إلقاء القبض عليه واستخراج المادة من أحشائه".

ويقول بيان الوزارة إنه "بهذه العملية المتميزة تكون الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية قد نجحت في القاء القبض على متهم دولي خطر استخدم أسلوب جديد يستعمل لإخفاء المواد المخدرة".

وشكر وزير الداخلية هيئة المنافذ الحدودية لتعاونها الفعال مع اجهزة وزارة الداخلية في متابعة تهريب المخدرات، بحسب البيان، الذي أضاف أن الوزارة ستقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا المتهم وفق القوانين النافذة.

من جانبها أصدرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية بيانا صحفيا، خالف في معلوماته بيان الداخلية، حيث أكدت ضبط مسافر "عراقي الجنسية" بحوزته مادة الكوكائين المخدرة في منفذ مطار البصرة.

وقالت المنافذ في بيانها، إنها تستمر في ضبط المخدرات بالتنسيق مع مديرية مخدرات البصرة لمنع مرور المخدرات وضبطها في المنافذ الحدودية، حيث تم القبض على مسافر عراقي وضبط بحوزته 330 غرام من مادة الكوكائين استنادا الى معلومات مخدرات البصرة والتي كانت مخبئه بطريقة إحترافية في مادة الكيك.

وبينت، أن عملية الضبط تمت بكمين محكم من قبل ضباط ومنتسبي هيئة المنافذ الحدودية بالتعاون مع شرطة الجمارك والدوائر الامنية الساندة.

وأشار بيان المنافذ، إلى تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهم والمضبوطات إلى مديرية مخدرات في البصرة حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأرفقت هيئة المنافذ مع بيانها صور ومقاطع فيديو لعملية الضبط تنشرها وكالة شفق نيوز، ادناه