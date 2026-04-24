خطأ طبي يقتل رضيعة ويرسل والدتها للإنعاش بالناصرية.. وحملات أمنية بكركوك وبغداد

شفق نيوز– ذي قار/ كركوك/ بغداد

كشف مصدر طبي، يوم الجمعة، عن وفاة طفلة حديثة الولادة وإدخال والدتها إلى العناية المركزة، إثر خطأ في نقل فصيلة الدم داخل أحد مستشفيات المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة في العشرينات من عمرها أُدخلت إلى وحدة الولادة في مستشفى الحبوبي وسط مدينة الناصرية، وكانت حالتها الصحية تستدعي نقل دم من فصيلة (O-)، إلا أنه تم تزويدها بدم من فصيلة (O+)".

وأضاف أن "المريضة وضعت طفلتها، التي توفيت بعد نحو ساعة من الولادة"، مبيناً أن "الأم لم تتوفَ نتيجة تلقيها سابقاً علاجات خاصة بحالات عدم توافق فصائل الدم، لكنها تعرضت لمضاعفات خطيرة أدت إلى تدهور حالتها الصحية".

وأشار إلى أن "الأم نُقلت لاحقاً إلى المستشفى التركي وأُدخلت وحدة الإنعاش، بعد تعرض بعض أعضاء جسدها لمضاعفات حادة نتيجة نقل الدم غير المطابق"، لافتاً إلى أن "الجهات التحقيقية باشرت في فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المقصرين".

وفي كركوك، أفاد مصدر أمني، بإلقاء القبض على شخص داخل أحد الأحياء السكنية في كركوك، بعد تلقي شكاوى من السكان بشأن إزعاج ناجم عن تربية الطيور.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشرطة المجتمعية تلقت بلاغاً عبر رقم الطوارئ (911) يفيد بوجود إزعاج مستمر بسبب قيام أحد الأشخاص بتربية الطيور داخل منزله".

وأضاف أن "قوة مشتركة من الشرطة المجتمعية ودوريات النجدة توجهت إلى الموقع، وتأكدت من صحة المعلومات، قبل إلقاء القبض على الشخص المعني داخل منزله"، موضحاً أن "الإجراءات شملت تنظيم تعهد خطي يُلزم الشخص بنقل الطيور خارج المنطقة السكنية، وعدم تكرار المخالفة، استجابة لشكاوى متكررة من الأهالي".

وإلى بغداد، حيث أعلنت قيادة شرطة الرصافة، تنفيذ حملة أمنية في منطقة حي الأمين، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والحد من الأنشطة المخالفة للقانون.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الحملة نُفذت بمشاركة قسم شرطة الأمين، والمراكز التابعة له، والفوج التكتيكي، ونجدة الأمين، ومفارز مكافحة إجرام الأمين، إلى جانب القوة الماسكة للأرض.

ولفتت إلى أن الحملة أسفرت عن اعتقال متهم مطلوب وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات، وآخر مطلوب وفق المادة (431)، ضُبط بحوزته أربع بنادق، وبندقية صيد، و830 إطلاقة نارية، و45 مخزناً (شاجوراً)، إضافة إلى 10 جعب.

ووفقاً للبيان، فقد تم اعتقال 7 متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة (45) من قانون العقوبات، فضلاً عن اعتقال متهم آخر مطلوب وفق المادة (431)، وآخر وفق المادة (28) من قانون المخدرات.