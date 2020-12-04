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خطوط صد مع داعش تحرم مدينة عراقية من الطاقة الكهربائية

Category: أمـن

Date: 2020-12-04T08:38:54+0000
خطوط صد مع داعش تحرم مدينة عراقية من الطاقة الكهربائية

شفق نيوز/ شكا قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين يوم الجمعة من انقطاع ورداءة الطاقة الكهربائية بسبب قلة التوليد والحصص المقررة الى جانب التهديدات الامنية.

وقال قائممقام القضاء خيرالله مجيد لوكالة شفق نيوز، إن الحصة المقررة للشرقاط قليلة جدا وهي مشكلة عامة في عموم صلاح الدين.

وبيّن ان اغلب امدادات الطاقة تتركز في المناطق المهددة وخطوط الصد الامني في مناطق الزوية والمسحك والنمل التابعة لقضاء بيجي، وناحية تلول الباج المحاذية لمثلت "الجزيرة" الممتدة بين صلاح الدين ونينوى والانبار والذي تتواجد فيه عناصر داعش.

واشار مجيد الى الامدادات الكهربائية المخصصة للشرقاط قليلة جدا جراء قلة التوليد المركزي في المنظومة الوطنية الى جانب رداءة فولتية التيار التي لا تفي بالحاجة اليومية اللازمة لتشغيل الاجهزة المنزلية، موضحا ان معدل تجهيز الكهرباء في الشرقاط لا يتجاوز 4 الى 5 ساعات يوميا.

بدوره اوضح المواطن سامي الجبوري لوكالة شفق نيوز ان قضاء الشرقاط يجهز بـ ٣٠ ميغاواط  فقط و من ضمنها خطوط الصد على الرغم من ان الحاجة الفعلية للقضاء ١٥٠ ميغاواط.

وطالب االمواطن بتخصيص  ٦٥ ميغاواط  لقضاء الشرقاط لتصبح ساعات التجهيز 10 ساعات يوميا على اقل التقديرات.

ويعاني قضاء الشرقاط من تهديدات وهجمات امنية مستمرة بسبب وجود عناصر داعش في جبال مكحول وبعض المناطق والقصبات الحدودية مع نينوى والانبار.

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