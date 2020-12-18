خطر داعش بمحافظة عراقية يُعيد إحياء منظومة اعتمدها نظام صدام

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في صلاح الدين، يوم الجمعة، عن اعادة العمل بمنظومة "مختار المحلة" في عدد من المناطق الساخنة جنوبي المحافظة لمواجهة خطر الخلايا النائمة لتنظيم داعش.

وقال مدير ناحية يثرب، عناد يحيى العزاوي، لوكالة شفق نيوز، ان الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين وقياداتها الامنية وجهت عدة مناطق ساخنة جنوبي المحافظة لاعادة تفعيل منظومة "المختارين" في القرى والقصبات الشاسعة لتعزيز التعاون المعلوماتي والاستخباري مع الاجهزة الامنية واحتواء خطر خلايا داعش النائمة والمتحركة في تلك المناطق.

وبين ان ستراتيجية منظومة المختارين ستسهم برصد اي تحركات مريبة لعناصر داعش والمتعاونين معه في عموم المناطق الساخنة لمنع تنامي خطر التنظيم في القصبات والقرى المتناثرة.

واوضح العزاوي ان منظومة المختارين ستعمل بفاعلية عالية في مناطق يثرب وحدودها مع قضاءي بلد والدجيل جنوبي صلاح الدين، بأطر وقائية محكمة تضمن حماية المختارين من اي استهداف ارهابي محتمل.

ولفت الى وجود مخاطر وصعوبات تواجه المختارين وابرزها قلة عددهم في حدود ناحية يثرب التي يتجاوز عدد نفوسها 100 الف نسمة مقابل 55 مختاراً فقط.

ويعد مخاتير المناطق، عناصر فعالة في الملف الأمني والخدمي داخل كل الأحياء السكنية الأمر الذي يجعلهم أهدافا للجماعات المسلحة فضلا عن كونهم حلقة الوصل بين الجهات الحكومية والمواطن.

وتعرض الكثير من مختاري المناطق في صلاح الدين خلال الاعوام الماضية الى التصفية والهجمات المسلحة التي استهدفت منازلهم وعوائلهم لمنعهم من التعاون مع الاجهزة الامنية.