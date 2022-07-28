خطة أمنية وخدمية لتأمين مراسم "محرم" في محافظتين

شفق نيوز / أعلنت السلطات المحلية والأمنية في صلاح الدين وميسان، يوم الخميس، بدء تطبيق خطة أمنية وخدمية لتأمين مراسم شهر محرم في المحافظتين.

وأبلغ مصدر مسؤول في صلاح الدين، وكالة شفق نيوز، بعقد اجتماع أمني مشترك بين الدوائر الأمنية والخدمية في قائممقامية طوزخورماتو لوضع اللمسات الأخيرة على خطة محرم في القضاء شرقي المحافظة".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع ضم قيادات أمنية واستخبارية من التشكيلات الأمنية والحشد ومديري الدوائر الخدمية لتأمين خطة محرم، وتفادي أي حوادث أو مشكلات داخل مدينة طوزخورماتو".

وأوضح أن "الخطة الأمنية لشهر محرم بشقين الأول داخل المدينة وضمن مسؤوليات التشكيلات الأمنية والقوى الساندة والدوائر الخدمية فيما يشمل الشق الثاني تأمين أطراف طوزخورماتو الحدودية وإغلاق الثغرات أمام العناصر الإرهابية وتأمين الطرق الخارجية لمنع أي مخططات تستهدف مواكب محرم والشعائر الحسينية".

وأشار المصدر، إلى أن "قواطع خارج طوزخورماتو، يقع ضمن مسؤوليات المقر المسيطر الذي يضم تشكيلات أمنية عدة تتولى حفظ الأمن في أطراف الطوز والقرى والأرياف الساخنة ونقاط التماس مع إقليم كوردستان".

في سياق متصل، وضعت قيادة عمليات ميسان، خطة أمنية شاملة وتقسم مناطق المحافظة إلى قواطع أمنية لحماية المواطنين خلال شهر محرم الحرام.

جاء ذلك خلال ترؤس قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم جمعة، مؤتمراً أمنياً موسعاً، في مقر قيادة العمليات وحضره قائممقام قضاء العمارة والمعاون الأمني للمحافظ، وقائد شرطة المحافظة، ونائب قائد العمليات ومقدم اللواء السابع والتسعين ومديري الأجهزة الأمنية وآمري القواطع ومديري الأقسام والدوائر الأمنية الساندة".

وذكر اللواء الركن محمد جاسم جمعة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم وضع خطة أمنية شاملة لحماية المواطنين خلال شهر محرم الحرام تمثلت بتوفير الحماية للمساجد والحسينيات وأماكن العزاء في مناطق مدينة العمارة والأقضية والنواحي".

وبين جمعة، أن "توزيع القطعات الأمنية تم حسب الأولوية ونشر جميع المفارز الأمنية في الأحياء والطرقات العامة لتعزيز الامن والاستقرار وحماية جموع المعزين".