خطة أمنية جديدة لرمضان.. الداخلية العراقية تعلن الانتشار قرب الأسواق والمطاعم

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، يوم الأربعاء، انتشار القوات الأمنية قرب الأسواق والمطاعم خلال شهر رمضان، مؤكداً أن الخطة ستكون أكثر انسيابية مقارنة بالأنواع السابقة.

وقال ميري، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية ستباشر خلال الأيام المقبلة بتنفيذ خطتها الخاصة بشهر رمضان"، مبيناً أن "الخطة ستكون مرنة وأكثر انسيابية مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك نظراً لحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد".

وأضاف، أن "الخطة ستشمل عدة محاور، من بينها تفعيل الجهد الاستخباراتي غير المحسوس في جميع الأماكن العامة لرصد أي حالة قد تعكر الوضع الأمني في العاصمة بغداد وجميع المحافظات"، موضحاً أن "القطعات الأمنية ستنتشر بالقرب من الأسواق والمطاعم وأماكن الترفيه والتقاطعات بشكل يضمن الأمن دون التأثير على حركة المواطنين أو إزعاجهم".

كما أشار ميري، إلى أن "هناك متابعة مكثفة من قبل الجريمة الاقتصادية لرصد حالات استغلال التجار وأصحاب المحال التجارية، خصوصاً بائعي المواد الغذائية واللحوم الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر"، مضيفاً أن "التوجيهات مستمرة لمراقبة هذا الأمر، وأن أي تاجر يخالف التعليمات سيعرض نفسه للإجراءات القانونية".

وتابع، قائلاً إن "مديرية المرور العامة سيكون لها دور كبير في تنظيم حركة السير عند التقاطعات، ومتابعة المخالفين الذين يعرقلون انسيابية المرور"، مؤكداً العمل على "عدم قطع أي شارع أو تقاطع خلال شهر رمضان".

ودعا المتحدث باسم الوزارة، المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي حالة قد تعكر صفو الحياة اليومية، وذلك من خلال الاتصال برقم الطوارئ 911 أو التوجه إلى أقرب عنصر أمني".

وتوقع مكتب المرجع الاعلى للشيعة في العراق اية الله علي السيستاني، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن يبدأ شهر رمضان يوم الأحد المصادف الثاني من شهر آذار/ مارس المقبل، وينتهي في الـ30 من الشهر نفسه.

وأعلنت وزارة التجارة العراقية، منتصف الشهر الجاري، إطلاق وجبة جديدة من السلة الغذائية وذلك ضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان، وبينما أكدت استمرار متابعتها للسوق المحلية واتخاذ إجراءات لضبط الأسعار، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهافت على شراء المواد الغذائية قبل شهر رمضان.