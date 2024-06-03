خطة عيد الأضحى.. قوات بالزي المدني ولا قطع للطرق في العراق

شفق نيوز/ كشفت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، عن تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى (16-20 حزيران الجاري)، فيما أشارت إلى أنها لن تتضمن أي قطع للطرق.

وقال رئيس الخلية، اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة العمليات المشتركة، أعدّت الخطة الخاصة بعيد الأضحى، بإسناد من القوات الأمنية أخرى"، موضحاً أن "الخطة شملت توفير الحماية للمساجد والمقابر والمتنزهات والمطاعم، وغيرها".

وأضاف الخفاجي، أن "الخطة لم تتضمن أي عرقلة أو قطوعات في الشوارع، وتسير بانسيابية عالية"، لافتاً إلى تكثيف الجهد الأمني والاستخباري، و"نشر قوات بالزي المدني".

وأشار إلى أن "الخطة الأمنية الخاصة، لا تقتصر على العاصمة بغداد فقط، بل شملت جميع المحافظات"، مؤكداً عدم وجود أي إغلاق بين المحافظات".