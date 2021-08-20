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خطة جديدة لتأمين أرتال التحالف الدولي جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-20T09:12:35+0000
خطة جديدة لتأمين أرتال التحالف الدولي جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت قيادة عمليات سومر، يوم الجمعة، عن وضع خطة جديدة لتأمين الطرق الخارجية في المحافظات الجنوبية، لحماية أرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف الدولي من الهجمات.

وقال قائد العمليات الفريق الركن سعد حربية، لوكالة شفق نيوز، إن "قاطع سومر هو  المحصور ما بين الحدود الإدارية لمحافظة المثنى ومحافظة الديوانية، إلى ما بين الحدود الفاصلة بين محافظة ذي قار والبصرة".

وأضاف حربية، أن "الفترة الماضية حدث اعتداء واحد فقط على أرتال الدعم اللوجستي المارة ضمن هذه الرقعة، ولم يتسبب بأي أضرار"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية مستمرة بنشر مكافحة المتفجرات على طول الطريق".

وتابع "وجدنا قبل ثلاثة أيام عبوتان ناسفتان تم معالجتها من قبل محافظة المثنى"، موضحاً أن "الخطة الجديدة القادمة هي نصب كاميرات حرارية وفي نفس الوقت دوريات منتشرة لمساعدة مديرية الطرق وشؤون السيطرات للحفاظ على الأرتال باتجاه الحدود الدولية".

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