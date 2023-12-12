خطة تأمين الانتخابات .. ثلاثة أطواق بمساندة سلاح الجو ولا اغلاق لمنافذ العراق

شفق نيوز/ لخصَّ رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء تحسين الخفاجي، يوم الثلاثاء، الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والاقضية المقرر إجراؤها منتصف الأسبوع المقبل، مشيرا إلى اشتراك جميع الأجهزة الأمنية في هذه الخطة بدعم ومساندة طيران الجيش والقوة الجوية العراقية لتوفير الحماية اللازمة للناخبين ومراكز الاقتراع في البلاد.

وقال الخفاجي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن قيادة العمليات المشتركة من خلال اللجنة العليا التي ترأسها شاركت في إعداد الخطط الأمنية الخاصة في يوم الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات.

وأضاف أن الخطة المعدة تستند الى مشاركة القوات العسكرية والأجهزة الامنية كافة، مبينا أن الغاية من المشاركة تأمين أجواء انتخابية آمنة للناخب أثناء التوجه لمراكز الاقتراع و ادلائه بصوته.

كما نوه اللواء الخفاجي إلى أن طيران الجيش والقوة الجوية مشاركان أساسيان في هذه الخطة من خلال نقل "عصا الذاكرة" او نتائج الانتخابات التي تحتويها، وهناك استطلاع كبير تقومان بها لاسناد القطعات الامنية.

وبخصوص الاطواق الامنية قال رئيس خلية الاعلام الأمني، إنها ثلاثة الأول منها يتألف من قوات حماية المنشآت، والثاني يتكون من الشرطة الاتحادية، والثالث يكون حصرا من الجيش، واصفا هذه الاطواق بأنها "مهمة جدا" لتأمين سير الانتخابات.

ونبّه اللواء الخفاجي إلى أن هناك قوات احتياط لهذه الأطواق موجودة في مناطق ونقاط معينة، مشيرا إلى أن الخطة تشمل نقل الإعلاميين والصحفيين والوافدين من خارج البلاد.

وأكد أنه لن تكون هناك قطوعات واي حظر للتجوال وحتى المطارات والمنافذ الحدودية البرية ستبقى مفتوحة.

وخلص اللواء الخفاجي بالقول: استخدمنا الإمكانيات والقدرات كافة من اجل ان تبقى المرونة في هذه الخطة في الحالات الخاصة والطارئة، لافتا إلى أن قائد المنطقة المكلف بحماية الانتخابات هو المعني باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لتأمين سلامة منطقته.

يأتي هذا في وقت قال فيه مصدر أمني مسؤول للوكالة، إن القوات الامنية باشرت بالانتشار والتسلم النهائي لمراكز الاقتراع من مديري المدارس في محافظات العراق كافة ما عدا اقليم كوردستان.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين 18 كانون الأول الجاري، فيما سيتم إجراء الاقتراع الخاص للقوى الامنية والعسكرية يوم السبت 16 كانون الأول الجاري.