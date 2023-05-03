خطة تبديل قطعات.. الحشد ينفي انسحابه من خانقين

شفق نيوز/ نفت قيادة الحشد الشعبي في ديالى، يوم الاربعاء، انسحاب قطعاتها من داخل واطراف خانقين، مبينة ان الامر عبارة عن خطة استبدال للقطعات فيما بينها.

وقال القيادي في قاطع حمرين للحشد الشعبي، محمد التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "الحشد استدل فوج من اللواء 23 بآخر، وكذلك استبدال فوج من لواء 110 بآخر ضمن اجراءات عسكرية وتنظيمية صحية".

واكد ان "اوامر الانسحاب محصورة بقيادة العمليات المشتركة ولا وجود لاي انسحابات للحشد من مناطق خانقين بسبب الموقف الامني وتداعياته وضرورة تأمين خانقين واطرافه من اي تهديد او هجمات ارهابية".

واضاف "محيط خانقين وجغرافيته يتطلب بقاء الحشد واستمرار العمليات الاستباقية والامنية لحماية المدنيين والقطعات الامنية الاخرى من هجمات ارهابية غادرة".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن انسحاب قوات الحشد الشعبي من داخل واطراف خانقين.