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خشية اقتحام الخضراء.. إعادة غلق جسرين رئيسيين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-11-19T17:33:29+0000
خشية اقتحام الخضراء.. إعادة غلق جسرين رئيسيين في بغداد

شفق نيوز/ أعادت السلطات العراقية، غلق جسرين رئيسيين وسط بغداد مساء يوم الجمعة خشية اقتحام أنصار القوى والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات للمنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن القوات الأمني عاودت غلق جسري الجمهورية والسنة خشية تحرك المتظاهرين نحو المنطقة الخضراء.

وكانت السلطات الأمنية قد أغلقت جسور الجمهورية والسنك والأحرار صباح اليوم الجمعة تزامنا مع احتجاجات لأنصار القوى والفصائل الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات خشية اقتحام المنطقة الخضراء.

وعادت السلطات وفتحت الجسور الثلاثة على التوالي مساء الجمعة قبل أن تغلق اثنين منها مجددا، وفق المصدر الأمني.

ولا يزال مئات المتظاهرين يحتشدون أمام بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق، والبوابة القريبة من مبنى وزارة التخطيط.

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