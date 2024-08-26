"خريسان" يبتلع صبياً في ديالى ولغم يستهدف فتاة بالمثنى

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الإثنين، بغرق صبي وإصابة فتاة بحادثين منفصلين في محافظتي ديالى والمثنى.

وقال مصدر في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "صبياً تولد 2011 غرق أثناء السباحة في نهر خريسان بناحية ابي صيدا - قرية ضباب شمال شرقي ديالى".

ولفت الى "الاستعانة بالشرطة النهرية والبحث عنه لساعات حتى تم العثور على جثته وانتشالها".

وفي السياق، قال مصدر في المثنى، إن "فتاة عشرينية كانت في طريقها لرعي قطيع من الاغنام شرق ناحية بصية في بادية المثنى أصيبت بجروح متوسطة اثر انفجار لغم ارضي".