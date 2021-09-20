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خروق كركوك تزيح قائداً أمنياً وتستبدله بآخر

Category: أمـن

Date: 2021-09-20T11:32:02+0000
خروق كركوك تزيح قائداً أمنياً وتستبدله بآخر

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتكليف قائد جديد للفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية في كركوك، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "العميد علي إسماعيل خليل كُلف بمنصب رئيس أركان الفرقة الخامسة شرطة اتحادية، بدلاً عن العميد خير العبيدي".

وكان العميد علي إسماعيل خليل، يشغل منصب رئيس أركان الفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية، في محافظة كركوك.

وشهدت كركوك، خلال الأيام القليلة الماضية، تعرضات لعناصر من تنظيم داعش، على منتسبي الأجهزة الأمنية والشرطة الاتحادية على وجه الخصوص، في مناطق جنوب وجنوب غرب المحافظة، وأسفرت بعضها عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الاجهزة الأمنية.

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