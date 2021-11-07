"خروف" يوقع 8 ضحايا في العراق

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بمقتل وإصابة ثمانية أشخاص إثر نزاع عشائري طاحن في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً طاحناً وقع في ناحية السلام التابعة لقضاء الميمونة ضمن محافظة ميسان، بين أفراد من عشيرة البو غانم (أولاد العم) إحدى عشائر (آل زيرج) في الجنوب العراقي".

وأوضح المصدر، أن "النزاع استخدم فيه السلاح الخفيف والمتوسط، وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة"، مؤكداً أن "القوات الأمنية فرضت سيطرتها على مكان النزاع وسط حذر شديد من عودة النزاع".

ولفت المصدر إلى أن "النزاع كان بسبب خلاف على دخول (خروف) إلى أحد الأدغال (الحشائش) العائدة لأحد طرفي النزاع".