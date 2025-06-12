"خرق" في ديالى.. محاولة اغتيال ضابط رفيع وسط "تكتم" مريب للحادثة

شفق نيوز/ تعرض مدير شرطة ناحية السعدية، في قضاء بلدروز شرقي محافظة ديالى، العميد كاظم الطويل التميمي، يوم الخميس، إلى محاولة اغتيال عبر وضع عبوة ناسفة عند بوابة منزله، فيما أعرب نائب سابق عن استغرابه من "الصمت والتكتم" الذي رافق الحادثة، مطالباً بفتح تحقيق موسع حولها.

وقال النائب السابق، فرات التميمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين زرعوا عبوة ناسفة عند بوابة منزل العميد كاظم الطويل التميمي مدير شرطة ناحية السعدية، في قضاء بلدروز شرقي المحافظة في محاولة لاغتياله"، مشيرًا إلى أن "العبوة تم اكتشافها وتفكيكها في اللحظات الأخيرة دون وقوع إصابات".

ووصف التميمي الحادث بأنه "خرق أمني خطير"، مبينًا أن الضابط المستهدف يُعرف بـ"مواقفه الوطنية وجهوده الفاعلة في مكافحة الإرهاب والجريمة".

ودعا التميمي، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى "تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات محاولة الاغتيال، والكشف عن الجهات التي تقف خلفها"، مشددًا على أن "التعامل مع هذه الحوادث لا يجب أن يتم بصمت أو تكتم لأنها تمس هيبة المؤسسة الأمنية وتستهدف رموزها".