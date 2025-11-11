خرقان يعكران الانتخابات في البصرة وبغداد

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

أفاد مصدران أمنيان، ظهر الثلاثاء، بتسجيل خرقين للانتخابات التشريعية الجارية أحداثها في عموم العراق، أحدهما في العاصمة بغداد.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن قوات الأمن القت القبض على المدعو (م.ش) قرب احد مراكز الاقتراع في قضاء المحمودية، وهو يقوم بالترويج إلى احد المرشحين بعد قيامه بتوزيع كارتات انتخابية".

وفي البصرة، أبلغ مصدر آخر، الوكالة، بأن "قوة أمنية القت القبض على متهم من عشيرة الشغانبي مطلوب وفق المادة 406 في مدرسة موسئ الكاظم (مركز انتخابي) في منطقة نهر العز الشغانبة، بعد إطلاق نار من قبل العشيرة على المركز الانتخابي والرد عليهم من قبل القوات الأمنية، ما أدى إلى إصابة شخص".