إختفاء شابين بظروف غامضة ومصرع شخص في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/أفاد مصدران أمنيان باختفاء شابين بظروف غامضة ومصرع مدني بحادث سير في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، ان شابين من سكان قرية "ابي تمر" في أطراف قضاء الخالص شمال شرق بعقوبة اختفيا منذ ثلاثة ايام أحدهما طالب جامعي وذلك بظروف غامضة.

واضاف ان الاجهزة الامنية تواصل البحث والتحري لكشف مصير الشابين وسط ترجيحات بإختطافهما.

وفي صلاح الدين لقي مدني مصرعه بحادث سير في مدينة تكريت.

وقال مصدر امني لوكالتنا ان مدنيا لقي مصرعه جراء تصادم سيارته مع "خباطة" في مدينة تكريت .

واضاف ان جثة الضحية تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقا بالحادث.