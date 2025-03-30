خبأتها في شال ونعال .. ضبط مخدرات بحوزة مسافرة عراقية قادمة من ايران (صور)

شفق نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط كيلو من مادة "الكريستال" المخدرة بحوزة مسافرة في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعملية نوعية اخرى لهيئة المنافذ خلال 24 ساعة في منفذ الشلامجة، تم ضبط كغم من مادة الكريستال وحبوب مخدرة بحوزة مسافرة عراقية".

وأضافت، أن "المخدرات كانت مخبأة داخل نعلها، كما تم ضبط حبوب الترامادول المخدرة والبالغ عددها (3,790) حبه بالإضافة إلى (4) غم من مادة (المارجوانا)، في الشال النسائي، بمحاولة فاشلة لتهريبها وإدخالها البلد".

واشارت الى ان "عملية الضبط تمت من قبل مفتشات مديرية المنفذ وشعبة مكافحة المخدرات والشعبة الفنية بالتعاون مع شرطة الكمارك ومفرزة k9 وشعبة التراخيص والاستخبارات"، موضحة أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمة مع المضبوطات الى مركز شرطة كمرك الشلامجة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".