خبأتها بمنطقة "حساسة".. اعتقال امرأة حاولت إدخال شرائح اتصال لسجن جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في ذي قار، يوم الجمعة، عن الإطاحة بامرأة حاولت إدخال شرائح اتصال هاتفي إلى سجن الناصرية المركزي جنوب غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة نسائية من إدارة تفتيش سجن الناصرية المركزي (الحوت) أوقفت زوجة المتهم الأول بتفجير سيطرة فدك غربي الناصرية قبل عدة سنوات، والتي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح بعدما حاولت إدخال 20 شريحة هاتف نقال لداخل السجن بوضعها داخل منطقة حساسة في جسدها".

وبين المصدر، أنه "تم اعتقال المرأة المعتقلة وإحالتها للجهات التحقيقية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".