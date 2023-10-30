خال يجهز على أطفال شقيقته في بغداد

شفق نيوز / شهدت العاصمة بغداد، مساء الاثنين، جريمة قتلة مروعة، ارتكبها خال بحق أبناء شقيقته، فيما شرعت الأجهزة الأمنية بملاحقة الجاني.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مشكلات عائلية دفعت خالاً على قتل أبناء شقيقته بإطلاق النار عليهم داخل دارهم ضمن منطقة معسكر الرشيد ضمن العاصمة بغداد".

وأوضح المصدر، أن "الضحايا من الأطفال، الأول من مواليد 2012، والأخرى مواليد 2013"، لافتاً إلى أن الجاني فر إلى جهة مجهولة، وجرى تعميم مواصفاته، والبحث عنه ضمن معسكر الرشيد".